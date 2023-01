Kanzler verspricht Austausch zwischen Chemie-Industrie und Politik

Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) haben in Mainz die Bedeutung der chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz hervorgehoben. Sie sei eine der tragenden Säulen mit rund 70.000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. Und wichtig für die Modernisierung und Grundversorgung der gesamten deutschen Wirtschaft. Scholz und Dreyer besuchten ein Chemieunternehmen in Worms.