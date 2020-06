per Mail teilen

Die Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung in Speyer hat die asiatische Tigermücke wieder im Visier. Um die Blutsauger zu bekämpfen, setzen die Mitarbeiter selbst Hunderttausende Exemplare aus.

Es handele sich um Männchen, die mit Hilfe von Gammastrahlen sterilisiert wurden und damit Weibchen unfruchtbar machten, erklärt Norbert Becker von der Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung. "Das sind unsere 'Helfer mit Flügeln' - die gehen dahin, wohin wir nicht kommen".

Mücken werden mit dem Kurierdienst gebracht

Die Mückenjäger arbeiten derzeit intensiv beiderseits des Rheins, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. "Jede Woche setzen wir etwa 34.000 sterilisierte Männchen aus, bei 15 bis 20 Freilassungen macht das über 600.000", so Becker. Die hohe Zahl sei nötig, weil sich die Tigermücke stark vermehre. "Wir brauchen ein bestimmtes Verhältnis zu den Wildmücken, sonst klappt es nicht." Das Verfahren ist aufwendig.

Ein Behälter mit sterilen männlichen Tigermücken picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vor zwei Jahren hatten Experten um Becker die Eier der Tigermücke gesammelt und nach Italien geschickt. "Dort, in der Nähe von Bologna, werden sie zunächst massenvermehrt, damit Larven schlüpfen. Wenn diese zur Puppe wird, werden die Männlein aussortiert und mit Gammastrahlen sterilisiert", sagt Becker. Über Nacht bringt ein Kurierdienst die Tiere dann nach Speyer.

Asiatische Tigermücke wahrscheinlich aus Italien eingeschleppt

"Sie befruchten nach dem Aussetzen zwar Weibchen, aber die Nachkommen sind nicht lebensfähig", erklärt der Biologe. Das Weibchen lege dann lebenslang unfruchtbare Eier. Das Projekt wird Becker zufolge vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.

Die Tigermücke wurde wohl aus Italien eingeschleppt und 2014 erstmals in Deutschland bei Freiburg entdeckt. Experten werten dies als Folge des Klimawandels. Der stechlustige Blutsauger ist nicht nur ein Plagegeist. Die Tigermücke ist auch ein potenzieller Überträger von Krankheitserregern, etwa des Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Virus.