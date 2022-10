An der Universität in Trier zeigt das Thermometer im Hörsaal zum Semesterbeginn am Montag 21 Grad Celsius. Doch bald könnte es kälter werden, denn auch die Hochschulen in Rheinland-Pfalz müssen Energie einsparen. Die Studierenden in Trier hoffen, dass es nicht allzu kalt wird und der Uni-Präsident ist froh, dass überhaupt wieder Vorlesungen in Präsenz möglich sind - trotz der Energie-Auflagen.