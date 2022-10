per Mail teilen

Seit Samstag gilt im Bistum Mainz: in Kirchen ist Heizen verboten. Eine Maßnahme, die die Bistumsverwaltung wegen der Energiekrise getroffen hat. Die Besucher des Erntedankgottesdienstes im Mainzer Dom konnten am Sonntag gleich mal ausprobieren, wie es sich ohne Heizung in dem alten Gemäuer anfühlt.