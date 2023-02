per Mail teilen

Kirchheimbolanden muss sich keine Sorgen um den Fastnachts-Nachwuchs machen. Nicht, so lange es junge Menschen wie Maxi Ehrmann gibt. Der hält nämlich Büttenreden - mit zwölf.

Mit zwölf geht man in der Regel in die siebte Klasse und interessiert sich vielleicht für Fußball und trifft sich oft mit Freunden. Oder aber man hält eine Büttenrede vor vielen Menschen. So macht es zumindest Maxi Ehrmann. Dabei ist es noch nicht einmal seine erste für ihn.

Schon 2019 stand er zum ersten Mal in der Bütt, damals noch bei der Jugendsitzung. In diesem Jahr durfte er bei der großen Prunksitzung in Kibo einen zum Besten geben. Dabei bekam seine eigene Mutter ihr Fett weg.

Junger Fastnachter aus Kibo veräppelt Mutter bei Büttenrede

Aber warum gerade eine Büttenrede über die eigene Mama? Ganz einfach, sagt Maxi Ehrmann: "Normalerweise werde ich immer von ihr verarscht und jetzt habe ich sie mal verarscht - und das dann vor 280 Leuten."

Vor seinem Auftritt vor so vielen Menschen sei er ganz schön nervös gewesen. Doch danach hagelte es Beifall für den jungen Karnevalisten, der in die sechste Klasse der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden geht. Nach seiner Rede sei alles anders gewesen.

"Da ist eine Riesenfreude und ein Adrenalingefühl in einem. Wie, wenn man eine Achterbahn fährt, die man noch nie gefahren ist."

Familie Ehrmann aus dem Donnersbergkreis hat Fasching im Blut

Die ganze Familie Ehrmannn ist seit vielen Jahren mit vollem Engagement bei der Kibo-Karnevalgesellschaft dabei. Seit seinem dritten Lebensjahr ist auch Maxi Teil davon. Sein Vater gehört dem Elferrat an. Wer glaubt, dass es für den Sohnemann Zuhause Schelte gab, nachdem er sich vor der ganzen Stadt über Mamas Diät ausgelassen hat, täuscht sich.

Julia Ehrmann kann gut über sich selbst lachen. "Ich hab es auch verdient. Es ist auch lustig, wenn man in den Geschäften in Kirchheimbolanden erkannt wird: 'Ach, das ist ja die Mama, die Diät macht.' Also es ist nachhaltig."

Mutter "droht" neue Büttenrede im nächsten Jahr

Mama Julia nimmt es aber nicht nur mit Humor, dass ihr Sohn sich über sie in der Öffentlichkeit lustig macht.

"Er hat einen unglaublichen Mut. Ich bin sehr sehr stolz auf ihn."

Übrigens: Julia Ehrmann macht zurzeit wirklich eine Diät. Sollte diese bis zum kommenden Jahr nicht beendet sein, droht ihr wohl wieder eine Büttenrede ihres Sohnes Maxi.