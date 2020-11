Gastronomen, Kulturschaffende - ihnen allen sind im aktuellen Lockdown quasi die Hände gebunden. Und Einzelhändler? Sie dürfen öffnen, sind aber auch nicht wirklich glücklich.

Im Haushaltswarengeschäft von Matthias Pallmann in der Kaiserslauterer Innenstadt ist Betrieb: Einige Kunden lassen sich gerade Geschenke einpacken, andere schauen sich Töpfe und Besteckkästen an. Die Verkäuferinnen haben gut zu tun. Ihr Chef ist froh, dass der Laden – trotz Corona – läuft. Am Anfang des Teil-Lockdowns habe er "eine kleine Delle" gemerkt, die Leute seien verunsichert gewesen. "Aber jetzt läuft der November eigentlich so, wie wir es von den vergangenen Jahren her kennen", findet Pallmann.

Matthias Pallmann ist vorsichtig optimistisch für das Weihnachtsgeschäft in seinem Laden in Kaiserslautern. SWR

Der Einzelhändler weiß, dass die Lage von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ist. Sein Haushaltswarengeschäft profitiere ein wenig von der aktuellen Lage: "Alles, was mit Einrichten zu tun hat, mit Haus, Garten, Wohnzimmer, Küche... das läuft gut, weil die Leute einfach weniger verreisen und jetzt anfangen, es sich zuhause gemütlich und schön zu machen."

Kaum Nachfrage in der Textilbranche

Anders sieht es nach Angaben des Einzelhandelsverbands in der Textilbranche aus. Manche Modegeschäfte hätten Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent zu verkraften. Andreas Streb hat sein Modegeschäft in Kaiserslautern. Seit 90 Jahren ist es im Besitz der Familie.

Auch Einzelhändler Andreas Streb hofft auf das Weihnachtsgeschäft. SWR

Streb ist froh, dass er viele Stammkunden hat, die ihm auch während des Teil-Lockdowns die Treue halten. Dennoch macht auch er weniger Umsatz als sonst. "Weil die Anlässe fehlen und dadurch weniger besondere Kleidung gekauft wird", erklärt er. Konzerte fielen weg, Familienfeiern, zudem seien Gastronomiebetriebe geschlossen. Daher kämen grundsätzlich weniger Menschen in die Innenstadt.

Weihnachtsgeschäft soll Bilanz retten

Besonders problematisch sei die Lage für die Geschäfte, die in den Innenstädten hohe Mieten zahlen müssten, sagt Andreas Streb: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier im Eigentum sind und dadurch ist die Kostenstruktur etwas günstiger." Seine Einbußen seien im Moment "noch verkraftbar". "Trotzdem ist es auf Dauer schwierig durchzuhalten."

Die Einzelhändler in der Kaiserslauterer Innenstadt hoffen jetzt trotz aller Einschränkungen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Der Einzelhandelsverband hat unabhängig davon wegen der hohen Umsatzeinbußen bereits staatliche Hilfen gefordert.