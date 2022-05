Ein Jahr US-Präsident Biden: Lob und Kritik

Rund ein Jahr nach den US-Präsidentschaftswahlen hat sich das Verhältnis zwischen den Gemeinden in der Westpfalz und den US-Amerikanern wieder verbessert. Dennoch gibt es auch Kritik an Joe Biden. Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, spricht von der erhofften Rückkehr zu Vernunft durch den neuen US-Präsidenten. Auch die anderen Mitglieder der Regierung würden wieder professioneller arbeiten als die Minister unter Trump. Kritik äußert Degenhardt jedoch am aus seiner Sicht überstürzten Abzug aus Afghanistan, der auch alle Verbündeten enorm unter Druck gesetzt habe. Ihm mache außerdem der Zustand der amerikanischen Demokratie große Sorgen, weil Trump weiterhin an seinen Wahl-Lügen festhalte. Degenhardt und sein Amtskollege Ralf Hechler aus Ramstein-Miesenbach hatten die Trump-Regierung immer wieder kritisiert. Ein möglicher Truppenabzug hatte in der Westpfalz im Sommer 2020 für große Aufregung in der Region gesorgt.