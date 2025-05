Bahnreisende müssen mal wieder viel Geduld mitbringen. Wegen Bauarbeiten fallen zwischen dem 4. und 14. Juni zahlreiche Züge aus - unter anderem zwischen Kaiserslautern und Neustadt.

An mehreren Stellen entlang der Strecke Kaiserslautern-Neustadt finden Bauarbeiten statt. In Hochspeyer und Hauptstuhl werden Weichen erneuert, zwischen Hochspeyer und Landstuhl müssen Kabel verlegt werden und in Kindsbach entstehen neue Lärmschutzwände. Zudem wird laut der Deutschen Bahn ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf die Strecke Kaiserslautern - Saarbrücken.

ICE, TGV und S-Bahn fallen ab Kaiserslautern aus

Besonders betroffen sind auch Fernreisende: Alle ICE- und TGV-Züge auf den Verbindungen über Kaiserslautern fallen aus. Auch der Regionalexpress RE6, die S-Bahn-Linie S2 sowie einzelne Verbindungen der RB45 und RB56 sind von den Ausfällen betroffen.

Bei diesen Verbindungen fallen Züge aus S2: Komplettausfall zwischen Neustadt Hbf und Kaiserslautern Hbf S1: Fährt im Stundentakt, abends nur noch Ersatzbusse RE6 und RB56: Komplettausfall zwischen Neustadt und Kaiserslautern RB45: Einzelne Verbindungen zwischen dem 5. und 13. Juni entfallen, z. B. am Morgen und Nachmittag S44: Frühverbindungen um 3:55 und 4:00 Uhr entfallen, Ersatz durch Busse

Ersatzbusse und nur eine stündliche Verbindung

Die einzige reguläre Verbindung bleibt die S1, die stündlich zwischen Homburg, Kaiserslautern und Neustadt pendelt. Doch auch hier gibt es Einschränkungen: Ab etwa 20:30 Uhr übernehmen Busse den Verkehr – sowohl in Richtung Neustadt als auch in Richtung Kaiserslautern. Für fast alle anderen Verbindungen setzt die Bahn Ersatzbusse ein. Diese fahren allerdings oft nicht direkt an den Bahnhöfen ab und können abweichende Fahrzeiten haben. Daher lohnt sich ein Blick in die DB Navigator App.