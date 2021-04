per Mail teilen

Pirmasens:

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick hat sich erneut gegen eine Ausgangssperre in seiner Stadt ausgesprochen. Die Stadt musste sie einführen, weil der Inzidenzwert über 200 gestiegen war. Zwick sagte, dies liege aber an mehreren Corona-Fällen in zwei Großfamilien. Die Ausgangssperre sei deshalb kein geeignetes Mittel.