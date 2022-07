Zweites "Stadtradeln" mit noch mehr Teilnehmern

In Pirmasens haben sich in diesem Jahr mehr Menschen an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt als bei der Erstauflage. Die Stadtverwaltung zeigt sich mit diesem Ergebnis durchweg zufrieden. Die 197 Teilnehmer hätten zusammen rund 45.500 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt und so gut 7.000 Kilogramm klimaschädliches CO2 vermieden. Die Stadt Pirmasens verweist außerdem darauf, dass während des diesjährigen „Stadtradelns“ die Internetplattform „RADar“ genutzt worden sei. Darüber hätten Teilnehmer insgesamt zwölf gefährliche oder störende Stellen für Radfahrer im Stadtgebiet gemeldet. Beispielsweise verblasste Fahrbahnmarkierungen und Schäden in der Fahrbahn. Die Verwaltung werde sich jetzt darum kümmern.