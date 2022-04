Zweibrücker Straße gesperrt

per Mail teilen

In Pirmasens wird ab heute laut Stadtverwaltung die Zweibrücker Straße zwischen dem Wasserturm und den Fachmärkten gesperrt

In Pirmasens wird ab heute laut Stadtverwaltung die Zweibrücker Straße zwischen dem Wasserturm und den Fachmärkten gesperrt. Grund dafür seien Instandhaltungsarbeiten, beispielsweise am Wasser- und Stromnetz. Dabei könne es auch zu Versorgungsunterbrechungen kommen, so ein Sprecher. Anwohner würden dann aber rechtzeitig informiert. Eine Umleitung sei eingerichtet worden. Die Gesamtkosten für die Straßenerneuerung sollen sich auf etwa 242 000 Euro belaufen.