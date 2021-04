Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ruft alle Impfberechtigten auf, sich beim Land für die Corona-Impfung zu registrieren. Ab sofort dürfen sich in Rheinland-Pfalz auch Personen anmelden, die zur Priorisierungsgruppe drei gehören. In die Priorisierungsgruppe drei fallen beispielsweise alle Lehrer, sowie Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe. Auch Menschen, die im Bereich der sogenannten „Kritischen Infrastruktur“ arbeiten, sind ab sofort in Rheinland-Pfalz impfberechtigt. Dazu gehören beispielsweise Beschäftigte von Apotheken, Lebensmittelhandel, Verkehrswesen oder der Energie- und Wasserversorgung. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Wosnitza sagte, je mehr Menschen sich frühzeitig in die Impfliste des Landes eintragen, desto besser sei die Auslastung des Impfzentrums. Bisher hätten im Impfzentrum Zweibrücken mehr als 13.000 Menschen eine Erstimpfung erhalten. Insgesamt seien dort bereits mehr als 18.000 Impfdosen verimpft worden.