Die Stadt Zweibrücken hat Pläne vorgelegt, die Fußgängerzone komplett mit versenkbaren Pollern für den Verkehr abzusperren. Heute befasst sich der Stadtrat mit einem entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung.

Der Vorschlag sieht vor, an allen Zufahrten zur Fußgängerzone versenkbare Poller zu installieren. Am Hallplatz habe man mit dem System bereits gute Erfahrungen gemacht. Dort verhindern Poller beispielsweise, dass Autofahrer am Ende einer Sackgasse in der Fußgängerzone wenden. Die Polizei unterstützt die Pläne, solche Poller an allen Zufahrtswegen einzubauen. Mit dem System könne die gesamte Fußgängerzone für unbefugten Verkehr abgeriegelt werden. Außerdem schütze es vor Amokfahrten. Anfang Dezember hatte ein Autofahrer in der Trierer Innenstadt fünf Menschen getötet. Der Einbau der Poller würde nach Angaben der Stadt Zweibrücken 380.000 Euro kosten – 90 Prozent davon würde das Land übernehmen.