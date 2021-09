Vater darf nicht an Einschulungsfeier teilnehmen

per Mail teilen

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat entschieden, dass ein Vater nicht an der Einschulungsfeier seines Kindes teilnehmen darf. Das Treffen der getrennt lebenden Eltern könnte nach Ansicht des Gerichts traumatische Folgen für das Kind haben. Wegen des angespannten Verhältnisses soll deshalb vermieden werden, dass es bei der Einschulungsfeier eskaliere. Aus diesem Grund hat das Oberlandesgericht dem Vater untersagt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Streit zwischen Mutter und Vater wurde schon mehrmals vor Gericht verhandelt. Zuletzt wurde der Mutter die elterliche Sorge zugesprochen. Der Vater darf sein Kind für zwei Stunden in der Woche besuchen. Während des Verfahrens hatte der Vater die Mutter beschuldigt, ihre Kinder sexuell missbraucht zu haben. Dies habe sich aber nicht bestätigt. Zum Schutz des Kindes darf es deshalb nur von der Mutter zur Einschulung begleitet werden.