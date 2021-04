Kontaktnachverfolgung mittels App und QR-Code statt Papierkrieg mit Zetteln und Stift. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen Kaiserslautern und Zweibrücken nun die Luca-App flächendeckend einführen.

Die Städte Zweibrücken und Kaiserslautern haben angekündigt, unabhängig von ihrer Bewerbung als Corona-Modellkommune die Luca-App flächendeckend einführen zu wollen. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Zweibrücken kann die App dabei helfen, die Gastronomie in der Stadt wieder zu öffnen und die Kontaktnachverfolgung für Gastwirte einfacher zu machen. Die Stadt hat angekündigt, die Gastwirte bei der Umsetzung zu unterstützen. Etwa durch das Erstellen von Plakaten mit den entsprechenden QR-Codes.

Mit der Luca-App können QR-Codes am Eingang von Geschäften oder Gaststätten gescannt werden, um die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck

Luca-App statt Zettel

Die Luca-App soll die Kontaktnachverfolgung vereinfachen. Statt wie bisher seine Adressdaten beim Betreten eines Geschäfts oder Gaststätte auf ein Blatt Papier zu notieren, reicht bei der Luca-App das einfache Einscannen eines QR-Codes am Eingang. Sollten Zweibrücken oder Kaiserslautern vom Land als Corona-Modellkommunen ausgewählt werden, wäre die Einführung der App ohnehin notwendig. Für diesen Fall wolle man vorbereitet sein, um sofort loslegen zu können, heißt es von der Stadt Zweibrücken.

So funktioniert die Luca-App Die Luca-App ist für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos - Betriebe und Unternehmen mit eingeschlossen. Wer sie sich herunterlädt, gibt einmalig seine Kontaktdaten an und kann dann beispielsweise bei einem Restaurantbesuch sein Smartphone vorzeigen. Durch den Scan eines QR-Codes werden die Daten automatisch und verschlüsselt erfasst. In einem Infektionsfall könnten die Daten sofort elektronisch an das jeweilige Gesundheitsamt übermittelt werden. Die Nutzer und Nutzerinnen der App erhalten die Informationen ebenfalls und wissen sofort, dass sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

QR-Codes bereits an städtischen Einrichtungen

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, habe man an städtischen Gebäuden und Einrichtungen in Zweibrücken bereits entsprechende QR-Codes angebracht - etwa am Westpfalzstadion, der Festhalle oder dem Rathaus. Die Luca-App ist kostenlos in den App-Stores verfügbar. Benutzerdaten werden verschlüsselt und auf zentralen Servern gespeichert. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert und die Luca-App nutzt, kann die Erkrankung samt seiner Aufenthaltsorte über die App direkt an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln.

Weniger Arbeit für das Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt kann dann Kontakte nachverfolgen, ohne analoge Listen anfordern, abtippen und auswerten zu müssen. "Unser Ziel ist es, durch den Einsatz der App eine schlanke Lösung für alle zu finden und für den Fall einer Covid-19-Infektion eine lückenlose Dokumentation zu gewährleisten", erklärte der Oberbürgermeister von Zweibrücken, Marold Wosnitza (SPD).

Kritik an Luca-App

Die deutschen Datenschutzbehörden hatten zuletzt aber Nachbesserungen bei der Luca-App gefordert. Der Anbieter der App habe bisher identifizierte Risiken "teilweise behandelt", müsse aber noch "weitere Anpassungen an dem System vornehmen", um die Nutzer besser zu schützen, hieß es in einer Stellungnahme. Konkret geht es etwa darum, ob Nutzerdaten dezentral gespeichert werden können.

Kaiserslautern entwickelt zusätzlich eigenes System "TuN"

Auch die Stadt Kaiserslautern will künftig verstärkt auf die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung setzen. Außerdem will die Stadt nach eigenen Angaben ab Ende April auch noch auf ein sogenanntes TuN-System einführen. "TuN" steht für Testen und Nachverfolgen. Dahinter verbirgt sich eine Art verschlüsseltes Bürgerkonto, das zum Beispiel anzeigt, ob eine Person gegen das Corona-Virus geimpft ist.