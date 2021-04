per Mail teilen

Am Montag hat der Inzidenzwert in Zweibrücken bei 108 gelegen. Es ist der dritte Tag über der kritischen Marke von 100. Deshalb muss die Stadt die Corona-Maßnahmen ausweiten.

Die Corona-Notbremse tritt nach Angaben der Stadt Zweibrücken von Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht in Kraft. Dann gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Die Außengastronomie muss wieder schließen und die Menschen in Zweibrücken dürfen sich nur noch mit einer anderen Person treffen, die nicht zu ihrem Hausstand gehört. Auch Sport dürfen nur noch zwei Personen zusammen betreiben. Wer shoppen möchte, braucht ab Donnerstag einen Termin. Es dürfen sich dann nur noch Personen eines Hausstandes in einem Geschäft aufhalten.

Diese Verfügung der Stadt gilt so lange, bis der Inzidenzwert sieben Tage lang wieder unter 100 gefallen ist. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Kommunen in der Westpfalz gleichlautende Verfügungen erlassen.

Zweibrücken will weiterhin Modellkommune werden

"Wir beobachten die rechtliche Situation der Ausgangssperre genau", erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). In Mainz hatte das Verwaltungsgericht die Ausgangssperre in einem Eilantrag gekippt. "Inwiefern dieser Eilantrag für uns eine Blaupause sein kann, bleibt abzuwarten", so Wosnitza. Zweibrücken bereite einen detaillierten Antrag für eine Corona-Modellkommune vor, der ein klares Bekenntnis zur Notbremse vorsehe. "Daran halten wir fest", bekräftigte Wosnitza. In Modellkommunen sollen testweise die Corona-Beschränkungen gelockert werden.

Die Stadt möchte in diesem Antrag das Thema Kultur in den Fokus rücken. "Wir sind in diesem Jahr Ausrichter des Kultursommers. Wir wollen den Zweibrücker*innen die Möglichkeit geben, als Modellkommune wieder live und vor Ort Kultur erleben zu können. Das wollen wir mit einem Agieren gegen die Notbremse nicht aufs Spiel setzen", betont der Oberbürgermeister.