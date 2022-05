Totalschaden im Maisfeld: Krähen werden in der Pfalz zur Plage

In der Pfalz werden Krähen zu einem immer ernsteren Problem für Landwirte. Zum Teil machen sich die Vögel über komplette Felder her. Der Bauernverband fordert nun eine Änderung des Jagdrechts.

Die Schäden durch Krähen in der Landwirtschaft haben nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd in diesem Jahr nochmals deutlich zugenommen. Die Betriebe würden zum Teil massive Ausfälle auf ihren Feldern melden. Betroffen sei nicht nur der Ackerbau, sondern auch der Obst- und Gemüsebau.

30.000 Euro Schaden durch die Krähen auf einem einzigen Feld

Christian Glahn gehört der Heilbachhof bei Zweibrücken. Er hat in den vergangenen zwei Wochen rund 60 Hektar Mais an die Saatkrähen verloren, seine gesamte Aussaat. "Man ist ohnmächtig, man kann nichts machen", so Glahn über den Moment, als er den Schaden festgestellt hat. Der Landwirt will sein leer gefressenes Feld nun wieder neu bestellen. Diesmal aber mit einer Mischung aus Hirse, Mais und Sonnenblumen. Glahn hofft, dass das Feld so für die Krähen uninteressanter wird. Er beziffert seinen Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro.

Hartelt: Krähen müssen ganzjährig gejagt werden dürfen

Der Verband kritisiert in dem Zusammenhang die zuständigen Behörden. Die Landwirte hätten aufgrund der "überholten" Gesetzeslage keine Möglichkeit, wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch fehlende Genehmigungen seitens der Behörden seien ein Problem. Die sogenannte Vergrämung durch Schussapparate oder Vogelscheuchen sei nicht wirklich erfolgreich gewesen. Verbandspräsident Eberhard Hartelt fordert daher, die Krähen gezielt abschießen zu dürfen.

Schutzstatus der Saatkrähe aus Sicht des BWV mittlerweile überholt

Die Jagdbehörden sollen es aus Sicht des Bauern- und Winzerverbands möglich machen, dass die Rabenkrähe das ganze Jahr über geschossen werden kann. Das sei derzeit aufgrund der Schonzeit nicht möglich. Die Saatkrähe hingegen dürfe grundsätzlich nicht bejagt werden. Ihr Schutzstatus ist nach Ansicht von Hartelt jedoch längst überholt, weil sich die Saatkrähen-Population in Deutschland stabilisiert habe. Er fordert daher, die Saatkrähe ebenfalls in das Jagdrecht aufzunehmen.

So lassen sich Krähen, Raben und Dohlen unterscheiden:

Sieht man einen großen schwarzen Vogel in der Stadt, ist es quasi ausgeschlossen, dass es sich um einen Kolkraben handelt. Denn der riesige Singvogel liebt eher einsame Waldgebiete, bevorzugt in felsiger Landschaft. Er ist bis zu 15 Zentimeter größer als die Krähen, die jeder kennt, und sogar größer als ein Mäusebussard. Seine Stimme klingt auch nicht wie das heißere, manchmal garstige "Kräh, Kräh" der Krähen, sondern kehlig, klangvoll eher wie ein "Grog, Grog". dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Patrick Pleul Bild in Detailansicht öffnen Sieht man einen schwarzen Vogel in Siedlungsgebieten und er ist größer als eine Amsel oder ein Star, dann ist es wahrscheinlich eine Krähe. Die Rabenkrähe ist dabei der weitaus häufigste Rabenvogel in Deutschland. Sie ist komplett schwarz und wenig scheu. Auch in Baden-Württemberg kann man den schlauen Vogel leicht beobachten, wenn er etwa in Mülleimern in Parks nach Essbarem sucht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Peter Kneffel Bild in Detailansicht öffnen Saatkrähen sind etwa gleichgroß wie Rabenkrähen, unterscheiden sich aber durch den ungefiederten Schnabelansatz, der selbst aus weiterer Entfernung hell erscheint. Saatkrähen sind allerdings viel seltener als Rabenkrähen und stehen daher in Baden-Württemberg unter Schutz. dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/dpaweb/Carsten Rehder Bild in Detailansicht öffnen Die Nebelkrähe gilt als als Zwillingsart der Rabenkrähe und ist durch ihre "graue Weste" unverwechselbar. In Baden-Württemberg wird man sie allerdings kaum antreffen, denn sie ist eher im Osten und Norden verbreitet. Wer schon mal in Berlin war, wird sich erinnern, dass die Nebelkrähen dort neben den dreisten Spatzen allem Fressbaren hinterherjagen. dpa Bildfunk picture alliance/Silas Stein/dpa/Silas Stein Bild in Detailansicht öffnen Auch die Dohle gehört zu den Rabenvögeln. Wie viele Krähen liebt sie die Gesellschaft des Menschen und findet sich in vielen Siedlungsgebieten. Sie ist allerdings viel kleiner und gedrungener als die Krähen, hat einen auffällig grauen Nacken und blaue Augen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Stefan Sauer Bild in Detailansicht öffnen

Betroffene Landwirte müssten entschädigt werden

Die finanziellen Schäden bei den betroffenen Landwirte würden häufig mehrere zehntausend Euro betragen. Sollten die Behörden und das rheinland-pfälzische Umweltministerium die Jagdgesetze nicht ändern, müssten die Bauern nach Ansicht des Verbands entschädigt werden. Die Politik könne nicht tatenlos zuschauen, wie Krähen bei einigen Landwirten einen Großteil der Ernte zerstören.

NABU: Saatkrähen häufig nicht für Schäden verantwortlich

Die Naturschützer des NABU fordern, klar zwischen Saatkrähe und Rabenkrähe zu unterscheiden. Saatkrähen seien früher sogar bei den Landwirten beliebt gewesen, weil sie Bodenschädlinge gefressen hätten. Durch den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln würden die Vögel inzwischen aber anders ihre Nahrung suchen. Das Ausmaß der Schäden durch Saatkrähen ist nach Angaben des NABU noch nicht genügend erforscht. Die Naturschützer sind außerdem der Ansicht, dass sich die Krähen noch schneller vermehren würden, je höher die Abschussrate durch eine Bejagung wäre.