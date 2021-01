Bei Tadano in Zweibrücken verlieren wahrscheinlich 400 Mitarbeiter ihren Job. Insgesamt arbeiten beim größten Arbeitgeber der Stadt 1.600 Menschen. Ein Kommentar von SWR-Reporter Andreas Kahlmeyer.

Heute haben die ersten Mitarbeiter von Tadano ein Angebot bekommen – in Gangster-Filmen würde man sagen: "Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können".

Denn Tadano in Zweibrücken setzt den Mitarbeitern die Pistole auf die Brust. Diejenigen, deren Arbeitsplätze wegfallen sollen, können sich entscheiden, ob sie freiwillig in eine Transfergesellschaft wechseln und so zumindest noch etwas Geld und Sicherheit erhalten – oder ob sie auf ihre Kündigung warten wollen und am Ende leer ausgehen.

"Kein anständiger Umgang"

Denn im Insolvenzrecht kann Tadano selbst langjährigen Mitarbeitern innerhalb von drei Monaten kündigen: Mit einem längeren Kündigungsschutz oder Anspruch auf eine Abfindung ist es Essig. Selbst für Mitarbeiter, die sich 20 Jahre für das Unternehmen krumm gemacht haben. Das ist ein Schlag ins Gesicht und kein anständiger Umgang mit den Mitarbeitern beim derzeit noch größten Arbeitgeber der Stadt Zweibrücken.