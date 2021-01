per Mail teilen

Ende Dezember hatte der Kranhersteller Tadano in Zweibrücken einen Insolvenzplan vorgelegt - 400 Stellen könnten wegfallen. Jetzt sind Einzelheiten bekannt geworden.

Tadano will offenbar ab heute Gespräche mit den Mitarbeitern führen, die das Unternehmen verlassen sollen. Die IG Metall befürchtet, dass 400 Stellen beim größten Arbeitgeber der Stadt Zweibrücken gestrichen werden sollen. Insgesamt arbeiten in zwei Werken von Tadano in der Stadt 1.600 Menschen.

Neun Monate lang 80 Prozent des Gehalts

Die betroffenen Mitarbeiter sollen nach Informationen des SWR Angebote zum Wechsel in eine Transfergesellschaft erhalten. Wer das Angebot annimmt, bekommt neun Monate lang 80 Prozent seines Gehalts – wenn er dafür freiwillig das Unternehmen verlässt.

Tadano hatte Ende Dezember beim Amtsgericht Zweibrücken einen Sanierungsplan eingereicht und befindet sich seit vergangener Woche in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Kritik von der IG Metall

In einem solchen Verfahren gilt ein deutlich schwächerer Kündigungsschutz, kritisiert die IG Metall. Der Sanierungsplan sieht unter anderem eine engere Kooperation mit dem Tadano-Werk in Roth bei Nürnberg vor. Deshalb will die Firma Doppelstrukturen abschaffen.

Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hatte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit verlieren, die Unterstützung der Stadt zugesagt. Sie wolle eng mit der Transfergesellschaft, dem Management und dem Betriebsrat zusammen arbeiten.