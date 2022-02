Suche nach Hundewiese

Die Stadt Zweibrücken plant eine Hundewiese, auf der Besitzer ihre Tiere frei laufen lassen können. Dafür hat sich die SPD-Fraktion jetzt im Stadtrat eingesetzt. Eine solche Wiese gebe es in Zweibrücken noch nicht, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Theresa Wendel. Vielmehr sei im Stadtteil Ixheim erst kürzlich eine bei Hundebesitzern beliebte Grünfläche eingezäunt worden und nun nicht mehr zugänglich. Vor allem für Hundebesitzer ohne Garten sei eine Wiese zum Freilassen ihrer Tiere aber dringend notwendig. Die Stadt will nun überprüfen, wo es einen geeigneten Platz dafür geben könnte und wie viel es kostet, eine solche Hundewiese zu erschließen. Laut SPD-Fraktion bietet sich beispielsweise eine eingezäunte Grünfläche am Hornbach an.