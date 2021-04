per Mail teilen

Der Stadtrat Zweibrücken hat dafür gestimmt, die Fußgängerzone komplett mit versenkbaren Pollern für den Verkehr abzusperren. Ein Sprecher der Stadt sagte, am Hallplatz habe man mit dem System bereits gute Erfahrungen gemacht. Dort verhindern Poller beispielsweise, dass Autofahrer am Ende einer Sackgasse in der Fußgängerzone wenden. Mit dem System könne die gesamte Fußgängerzone für unbefugten Verkehr abgeriegelt werden. Außerdem schütze es vor Amokfahrten.