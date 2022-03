In Zweibrücken werden ab Montag bis zu den Osterferien Autos und andere Fahrzeuge gezählt. Mithilfe der Verkehrszählung soll laut Stadt ein neues Mobilitätskonzept entwickelt werden: Wie kann beispielsweise der Verkehr in der Stadt effizienter und umweltschonender gestaltet werden? Oder wie können Fahrradfahrer besser integriert werden? Die Daten der Verkehrszählung sollen nach Angaben der Stadt dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Die Zählung sei bereits 2020 geplant gewesen, aber unter anderem wegen vieler Baustellen immer wieder verschoben worden. Der Verkehr in und aus der Stadt werde mit Hilfe von Radargeräten erfasst, in der Innenstadt sollen zudem Videoaufnahmen gemacht werden. Die Stadt Zweibrücken weist daraufhin, dass weder Gesichter noch Nummernschilder gespeichert werden und der Datenschutz jederzeit gewährleistet sei.