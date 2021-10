So geht es mit den Drittimpfungen gegen Corona voran

Die Corona-Drittimpfungen kommen in der Westpfalz ganz unterschiedlich voran. Während manche Einrichtungen fast durchgeimpft sind, haben andere noch nicht mal angefangen.

Eine besonders hohe Impfquote meldet derzeit das Johann-Hinrich-Wichern-Pflegeheim in Zweibrücken. Nach Angaben der Leitung des Hauses haben sich bereits gut die Hälfte der Bewohner und Mitarbeiter die sogenannte Booster-Impfung gegen das Corona-Virus verabreichen lassen. Das sei deshalb möglich gewesen, weil das Zweibrücker Pflegeheim auch mit den Erst- und entsprechend den Zweitimpfungen schon sehr früh angefangen habe. Deswegen hätten viele Geimpfte die vorgeschriebene Wartezeit von sechs Monaten zwischen zweiter und dritter Impfung bereits hinter sich.

Hohe Impfquote am Westpfalz-Klinikum

Unter den Krankenhäusern ist das Westpfalz Klinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel und Rockenhausen ganz vorne mit dabei. Den bereits vollständig geimpften Mitarbeitern biete man die Auffrischung schon seit drei Wochen an, so ein Sprecher. Rund 90 Prozent hätten das auch bereits in Anspruch genommen.

Keine Impfungen mehr in den Impfzentren

Das Nardini-Klinikum mit seinen Standorten in Zweibrücken und Landstuhl kann nach eigenen Angaben hingegen nur eine Empfehlung zur Drittimpfung an die Mitarbeiter aussprechen. Bislang hätten die Krankenhäuser dafür mit den Impfzentren in Zweibrücken und Kaiserslautern zusammengearbeitet. Diese seien aber seit Ende September geschlossen. Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens teilte mit, dass es seinen Angestellten die Booster-Impfung ab Ende Oktober anbieten möchte. Dafür würden derzeit die letzten Vorbereitungen laufen.