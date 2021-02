Der Stadtrat Zweibrücken hat einstimmig beschlossen, noch in diesem Jahr eine Haushaltskommission einzusetzen. Sie soll über fünf Jahre hinweg prüfen, wo in der Verwaltung Geld gespart beziehungsweise eingenommen werden kann. Ziel sei, weniger an freiwilligen Leistungen zu sparen, beispielsweise in den Bereichen Kultur und Sport. In einem ersten Schritt soll zunächst ein externer Projektleiter gesucht werden. Zweibrücken hat nach eigenen Angaben 260 Millionen Euro Schulden und gehört damit zu den Kommunen mit den meisten Schulden in Deutschland.