per Mail teilen

In Zweibrücken ist am Montag eine sogenannte Schreddermaschine ausgebrannt. Bei dem Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma entstand ein hoher Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wurde nach eigenen Angaben gegen 10:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Landau alarmiert. Es gebe einen Brand im Gewebegebiet Flughafen in Zweibrücken.

Schreddermaschine am Flugplatz in Flammen

Bei ihrer Ankunft stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Luxemburger Straße eine sogenannte Schreddermaschine in Flammen stand. Das Gerät wird benötigt, um Holz zu zu zerkleinern.

Die Schreddermaschine des Recyclingsunternehmens in Zweibrücken brannte bei dem Feuer komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. DIe Brandursache ist noch unklar. Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Feuerwehr Zweibrücken löscht Brand und kühlt Maschine ab

Die Feuerwehr löschte den Brand an der Maschine ab und kühlte die Anlage anschließend mit Schaum. Danach konnte die Maschine wieder an die Firma übergeben werden. Der Schaden an der wohl völlig zerstörten Schreddermaschine wurde von der Polizei auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Löscharbeiten nach eineinhalb Stunden beendet

Die Feuerwehr Zweibrücken-Land war mit 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Sie wurde von den Feuerwehren aus Althornbach, Contwig, Hornbach, Dellfeld und der Triwo Flugplatzfeuerwehr unterstützt. DIe Löscharbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden.