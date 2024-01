Rosengarten öffnet wieder

per Mail teilen

Der Rosengarten in Zweibrücken öffnet am Sonntag wieder.

Nach Angaben des gärtnerischen Leiters werde der Garten vorranging in den Farben gelb, orange und rot blühen. Außerdem würden die Besucher verschiedene Blumen mit besonderen Farbverläufen zu sehen bekommen. In Hinblick auf den Klimawandel setzten die Gärtner des Weiteren vorrangig auf Pflanzenarten, die sowohl mit trockenen als auch kalten Sommern zurechtkommen. Um den Garten langfristig nachhaltiger zu gestalten, werden vermehrt mehrjährige Pflanzen wie Stauden in dieser Saison gepflanzt.