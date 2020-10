In Oberauerbach werden in dieser Woche die Arbeiten zur Renaturierung des Auerbachs fortgesetzt. Nach Angaben des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken wird es zwei Bauabschnitte geben. Bis Dezember soll der Bereich am Festplatz Richtung Ortsausgang neugestaltet werden, im Anschluss wird der Auerbach in Höhe des ehemaligen Sportplatzgeländes renaturiert. Neben flacheren Böschungen sollen mit Holz und Steinen Fischunterstände gebaut werden, eine Art Unterschlupf für Fische. Dies soll sich auch auf Kleinlebewesen wie Würmer oder Schnecken positiv auswirken. Insgesamt kostet das Projekt gut 320.000 Euro.