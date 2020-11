per Mail teilen

Ermittlern in der Westpfalz ist ein Schlag gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler-Ring gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilt, wurden gestern Wohnungen in der Region Kaiserslautern, dem Saarpfalzkreis sowie in Frankfurt und dem Gebiet Rhein-Neckar durchsucht. Dabei seien elf dringend Tatverdächtige festgenommen worden, zehn Deutsche und ein Franzose. Den teilweise vorbestraften Männern wird vorgeworfen, mit Amphetamin, Marihuana und Kokain gehandelt zu haben. Unter anderem wurden 40.000 Euro Bargeld sichergestellt.