Prozess um Sturz aus Fenster in Zweibrücken

Eine Frau soll eine andere Frau so geschlagen haben, dass diese aus einem Fenster gestürzt ist. Heute hat der Prozess in Zweibrücken begonnen - mit vielen Tränen.

Der Prozess findet vor dem Landgericht Zweibrücken statt. SWR

Die beiden Frauen sollen laut Anklage vor der Tat Alkohol getrunken und auch Drogen zu sich genommen haben. Das Opfer soll aus dem Fenster geklettert und sich mit den Händen am Fensterrahmen festgehalten haben. Ein Mann, der sich auch in der Wohnung aufhielt, soll die Frau dann festgehalten und versucht haben, sie zu retten.

Opfer aus Zweibrücken kommt mit geringen Verletzungen davon

In dieser Situation sei die Angeklagte dazu gekommen und soll dem Opfer so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass diese aus dem Fenster stürzte - vier Meter tiefer schlug sie auf einem Geländer auf und fiel dann noch einmal zwei Meter tiefer auf den Boden. Wie durch ein Wunder kam das Opfer mit Prellungen und Schürfwunden davon. Noch vor Ort soll die Angeklagte gesagt haben, dass das Opfer "nerve" und man sie deshalb am Boden liegen lassen solle.

Opfer: "Wir waren beste Freundinnen"

Am ersten Prozesstag hat zuerst das Opfer ausgesagt. Sie wisse nicht mehr viel von der Nacht, in der die Tat passiert sein soll. Über ihr Verhältnis zur Angeklagten sagte sie: "Wir waren beste Freundinnen." Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Angeklagte sie habe töten wollen. Außerdem wolle sie nicht, dass die Angeklagte bestraft wird.

Die Angeklagte selbst entschuldigte sich unter Tränen beim Opfer. "Ich würde Dir niemals weh tun. Ich hoffe, Du kannst mir irgendwann verzeihen." In dem Prozess gibt es noch zwei weitere Prozesstage. Im Februar wird dann ein Urteil des Landgerichts Zweibrücken erwartet.