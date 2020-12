Vor dem Landgericht in Zweibrücken muss sich seit Mittwoch ein Mann wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, vor zwei Jahren im Landkreis Südwestpfalz ein Auto angezündet zu haben, das in einer Garage stand. Der Brand habe sich dann auf die gesamte Garage und das angrenzende Wohngebäude ausgebreitet. In dem Haus hätten drei Menschen geschlafen, die sich nur durch ein Fenster in Sicherheit haben bringen können. Alle drei hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Urteil wird für kommende Woche erwartet.