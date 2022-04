Zweibrücken stellt Programm für Stadtradeln 2022 vor

Die Stadt Zweibrücken hat heute ihr Programm für das diesjährige Stadtradeln vorgestellt. Nach Angaben der Stadt findet die Aktion vom 8. bis 28. Mai statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen beim Stadtradeln in Zweibrücken für drei Wochen so viel wie möglich mit dem Fahrrad fahren und das Auto stehen lassen. Mit der bundesweiten Umweltaktion soll Co2 eingespart und der Umweltschutz gestärkt werden. Die jeweils zurückgelegten Kilometer mit dem Rad werden per App automatisch eingetragen. Es kann aber auch ein Formular im Internet ausgedruckt und eingereicht werden. Wer am Stadtradeln teilnehmen will, muss in Zweibrücken wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder dort studieren. Die Teilnahme ist als Einzelperson oder als Team möglich. Anmelden kann man sich auf der Internetseite der Stadt Zweibrücken.