Im vergangenen Jahr fiel das Festival Euroclassic in der Südwestpfalz der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Herbst soll es stattfinden - und der künstlerische Blick geht dabei nach Norden.

Die Rockoper "Peer Gynt" wird in Pirmasens zu sehen sein. Opernwerkstatt am Rhein

Die Verantwortlichen haben jetzt das Programm für das Festival Euroclassic vorgestellt. Vom 28. August bis zum 2. November gibt es in der Region hochkarätige Konzerte mit deutschen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Das Festival steht unter dem Motto "Kompass Europa: Nordlichter" und hat Nordeuropa als Thema.

Auftakt in der Festhalle Zweibrücken

Die Auftaktveranstaltung des zweitgrößten Musikfestivals im Südwesten findet in der Festhalle Zweibrücken statt. Zu den Höhepunkten des Programms gehören unter anderem ein Konzert mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und die Rockoper "Peer Gynt". Auch die SWR Big Band gibt zusammen mit schwedischen Künstlern ein Konzert.

Außerdem stehen unter anderem noch Akrobatik mit dem Berliner Theaterkollektiv ANALOG und die Welturaufführung des Kindermusicals "Der Schatz des Käpt‘n Krauskopf" auf dem Programm. Dabei singen die Kinderkantorei und Chorklassen des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens.

30 Konzerte in der Großregion

Das grenzüberschreitende Festival Euroclassic gibt es seit 1993. In diesem Jahr stehen 30 Konzerte in Pirmasens, Zweibrücken, der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Blieskastel im Saarland und in der französischen Region Bitscher-Land auf dem Programm. Der Vorverkauf startet am kommenden Montag.