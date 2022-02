per Mail teilen

In Zweibrücken ist heute die Filiale der Postbank geschlossen.

Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi in insgesamt 100 Postbankfilialen bundesweit. Die Gewerkschaft will die Arbeitgeber dazu bringen, in den laufenden Tarifverhandlungen ein Angebot vorzulegen. Verdi fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn.