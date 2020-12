Das Citymarketing in Zweibrücken zieht eine positive Bilanz nach einem Monat "Stadtgalerie Zweibrücken". Unter dem Motto "Kunst meets Handel" haben mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke unter anderem in Schaufenstern von Geschäften der Innenstadt ausgestellt.

Die 64 Künstler konnten nach Angaben des Citymarketings Zweibrücken einige ihrer Werke verkaufen. Und auch die teilnehmenden Händler hätten von den Kunst-Interessierten profitieren können. Nach einem Monat mit abstrakten Malereien in Schaufenstern, Graffitis, Fotografien, Installationen und Bildhauereien hätten sich zwischen den Kunstschaffenden und dem Handel Partnerschaften entwickelt. Diese sollen auch in Zukunft weiterhin gepflegt werden. Weil die Kunstaktion auch in der Bevölkerung so gut angekommen sei, plant das Citymarketing Zweibrücken auch für 2021 wieder eine "Stadtgalerie". Die Idee war entstanden, um Kunstschaffende während der Corona-Pandemie zu unterstützen, da die Kreativbranche davon besonders stark betroffen ist.