In Zweibrücken hat sich am Dienstag ein Mann in der Küche seiner Wohnung eingeschlossen und die Polizei verständigt, weil er sich mit seiner Freundin gestritten hatte. Die eingetroffene Streife stellte nach Angaben der Polizei fest, dass beide Drogen genommen hatten. Die Beamten fanden in der gemeinsamen Wohnung mehrere Tütchen Marihuana und sowie Amphetamin-Tabletten. Die Polizei ermittelt jetzt gegen beide wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.