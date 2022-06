In Zweibrücken startet der Pfingstmarkt auf dem Festplatz an der Rennwiese. Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie findet die fünftägige Veranstaltung wieder statt. Ausgerichtet wird der Markt von der Turnerschaft in Zweibrücken. Neben Autoscooter und Fahrgeschäften sind auch Schausteller mit Los- und Imbissbuden vertreten. Am Dienstagabend soll der Pfingstmarkt mit einem Abschlussfeuerwerk beendet werden.