Das Outlet Zweibrücken feiert am 8. März sein 20-jähriges Bestehen. Bei der Eröffnung am 8. März 2001 war es eins der größten seiner Art, heute gilt es als viertgrößtes Outlet-Center in Deutschland. Vor 20 Jahren ging das Fashion Outlet Zweibrücken mit einer Größe von 11.000 Quadratmeter an den Start. Heute sind es 21.000 Quadratmeter – umgerechnet knapp drei Fußballfelder. Größer DARF es nicht mehr werden, darauf hatten die Betreiber sich 2004 mit den Städten Homburg und Neunkirchen geeinigt. Sie hatten gegen das immer größer werdende Einkaufszentrum geklagt. Der Betreiber bemühte sich dennoch immer wieder um eine Vergrößerung, zuletzt 2019. Nach Angaben des Outlet-Betreibers ist die Zahl der Übernachtungen im Einzugsgebiet von Zweibrücken in den vergangenen Jahren gestiegen. 2019 lag die Zahl bei etwa 900.000.