Outlet-Center Zweibrücken Chronik

2001: Eröffnung des „Designer Outlet Zweibrücken“. Damals ist die Verkaufsfläche 11.000 Quadratmeter groß, 250 Menschen sind dort beschäftigt.

2004: Nach einem Gerichtsstreit über mehrere Instanzen einigt sich Zweibrücken mit dem Städten Homburg und Neunkirchen auf eine Obergrenze von 21.000 Quadratmeter bei der Verkaufsfläche.

2009: Der spanische Immobilienfonds Irus kauft das Outlet-Center für 110 Millionen Euro. Betrieben wird es von nun an von der ebenfalls spanischen Firma Neinver. Für 15 Millionen Euro entstehen in den nächsten Jahren unter Neinver 25 neue Läden. Das DOZ wird zu „The Style Outlets“. Inzwischen hat sich die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdreifacht auf etwa 850.

2016: VIA Outlets kauft das Outlet-Center, das Management übernimmt VIA mit Value Retail. Die Obergrenze von 21.000 Quadratmetern ist erreicht. 1250 Mitarbeiter sind in den „Style Outlets“ beschäftigt.