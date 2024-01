Fahrverbot für berauschten E-Scooter-Fahrer ist rechtens

Wer unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter fährt, muss mit einem Fahrverbot rechnen. Das hat das Oberlandesgericht Zweibrücken nach einem entsprechenden Vorfall in Kaiserslautern bestätigt.

Der Betroffene hatte nach Justizangaben Kokain im Blut, als er im Herbst 2020 in Kaiserslautern mit einem E-Scooter in eine Polizeikontrolle geriet. Das Kaiserslauterer Amtsgericht verurteilte den Mann deswegen zu einer Geldstrafe von 500 Euro und verhängte außerdem einen Monat Fahrverbot. Den Versuch sich dagegen in nächster Instanz zur Wehr zu setzen, lehnte das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken ab: Wer betrunken oder unter Drogeneinfluss mit einem Elektro-Roller fahre, bringe sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer erheblich in Gefahr. So beschleunige ein E-Scooter deutlich schneller als ein konventionelles Fahrrad, so das Zweibrücker Gericht. Dabei könnten plötzliche Lenkbewegungen und ein Verlust des Gleichgewichts schnell zu einer kritischen Situation führen.