Oldtimer-Treffen auf dem Herzogplatz

Auf dem Herzogplatz in Zweibrücken findet am Samstag zum fünften Mal das Oldtimer-Treffen "Forever young" statt. Dabei werden nach Angaben der Stadt ab 14 Uhr zahlreiche historische Autos und Motorräder auf dem Platz vor dem Rathaus zu sehen sein. Jeder, der ein Fahrzeug besitzt, das älter als 30 Jahre ist, darf es dort zeigen. Eine Anmeldung vor Ort ist möglich. Außerdem machen ab 16 Uhr Oldtimer der Saar-Lor-Lux Classique Rallye auf dem Herzogplatz Station. Im vergangenen Jahr musste das Oldtimer-Treffen in Zweibrücken Corona bedingt ausfallen.