OLG Zweibrücken: Links fahren ist nicht immer rücksichtslos

Wer auf der linken Straßenseite fährt, handelt nicht immer rücksichtslos - sagt das Oberlandesgericht Zweibrücken. Voraussetzung: Er kommt gerade aus einem Land mit Linksverkehr.

Im vorliegenden Fall ging es um einen Mann, der sieben Wochen in Thailand in Urlaub war - einem Land mit Linksverkehr. Am Tag seiner Rückkehr fuhr er mit seinem Wagen von Winnweiler nach Ramstein - und gewohnheitsmäßig auf der linken Straßenseite. Nach rund drei Minuten kollidierte sein Auto mit einem anderen Fahrzeug. Die beiden Insassen dieses Wagens wurden verletzt.

Das Amtsgericht Rockenhausen und das Landgericht Kaiserslautern hatten den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde der Führerschein für acht Monate entzogen.

Keine Rücksichtslosigkeit, sondern Gedankenlosigkeit

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hob das Urteil teilweise auf, wie jetzt bekannt wurde. Zwar bleibt die Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung bestehen. Allerdings sieht das Gericht in diesem Fall keine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung. Begründung der Richter: Diese setze ein rücksichtsloses Verhalten voraus, was im Falle des Angeklagten nicht angenommen werden könne.

Denn hier handele es sich nicht um ein "überdurchschnittliches Fehlverhalten, das von einer verwerflichen Gesinnung geprägt" sei. Zwar habe sich der Angeklagte über das Rechtsfahrgebot hinweggesetzt, aber eher aus Unaufmerksamkeit oder Gedankenlosigkeit - weil er vorher sieben Wochen in einem Land mit Linksverkehr gewesen sei. Das Landgericht Kaiserslautern muss sich nun erneut mit dem Fall befassen.