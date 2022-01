Busstreiks in der Pfalz: Notfahrplan für Schülerverkehr

per Mail teilen

In Zweibrücken fällt der Busverkehr wegen des Streiks komplett aus. Die Stadtbus GmbH hat ab sofort einen Notfahrplan am Start. Der Streik könnte noch lange dauern.

Die Beigeordnete der Stadt Zweibrücken, Christina Rauch (CDU), informierte am Donnerstagvormittag darüber, dass im Stadtgebiet derzeit keine Busse im Linien- und Schülerverkehr fahren. Nach Rücksprache mit der Stadtbus GmbH in Zweibrücken bleibe dem Unternehmen aufgrund des Streiks keine andere Möglichkeit. Dort trete ab sofort ein Notfahrplan in Kraft.

Notfahrplan für Schüler in der Pfalz

Dadurch soll es möglich sein, den Überlandverkehr für Schüler aufrecht zu erhalten. Der Notfahrplan gilt nach Angaben der Zweibrücker Beigeordneten bereits ab Donnerstagmittag. Die Schulen seien darum gebeten worden, den Plan an die Eltern und Schüler weiterzugeben. Allerdings sollen die Busse nur im Notfall benutzt werden. Aufgrund von Corona gelte es zu vermeiden, dass die Busse zu voll werden und der Gesundheitsschutz nicht mehr gewährleistet werden könne.

Die Gewerkschaft ver.di hatte ab Mittwochabend die Fahrer der Busunternehmen in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Die Betriebe hätten mitgeteilt, dass der Streik bis zum 6. Februar andauern soll. Hintergrund war ein erneuter Verhandlungstermin zum Manteltarifvertrag, der am Mittwoch ohne Ergebnis blieb.