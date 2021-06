per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens hat es am Freitag geschafft, auf einen Inzidenzwert von Null zu kommen. Auch in Zweibrücken sind die Zahlen gesunken.

Die Stadt Pirmasens hat nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes einen Corona-Inzidenzwert von Null. Damit hat die Stadt die geringste Inzidenz im Land, gefolgt von der Stadt Neustadt (1,9), vom Donnersbergkreis (2,6) und dem Landkreis Südwestpfalz (3,1).

Durch geringe Inzidenz vorerst keine weiteren Vorteile

Ändern wird sich dadurch aber zunächst nichts, denn: In Rheinland-Pfalz gilt derzeit der Corona-Perspektivplan. Dieser hält momentan nur Lockerungen für Städte und Kreise mit einer Inzidenz zwischen 0 und 49,9 fest. Heißt: In Pirmasens gelten die gleichen Corona-Regeln wie zum Beispiel in der Stadt Kaiserslautern mit einer höheren Inzidenz.

Zweibrücken nicht mehr Spitzenreiter bei Inzidenzwert

Zwei Tage lang war die Stadt Zweibrücken bundesweit Spitzenreiter bei den Corona-Inzidenzzahlen. Nach den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Institutes ist das jetzt nicht mehr der Fall. Das RKI weist Zweibrücken mit einer Inzidenzzahl von nur noch 61 aus, in den vergangenen Tagen hatte sie noch bei über 70 gelegen. Damit liegt die Stadt in der Tabelle auf Platz drei. Die Stadt Schweinfurt und der Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen weisen jetzt höhere Inzidenzen als Zweibrücken auf.

Das für Zweibrücken zuständige Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz hatte gelassen auf die relativ hohe Inzidenz reagiert. Das Geschehen habe sich eingrenzen lassen, es habe keinen unkontrollierten Ausbruch gegeben. In der Stadt hatten sich 24 Menschen aus vier Großfamilien mit dem Corona-Virus infiziert. In einer Stadt wie Zweibrücken mit rund 34.000 Einwohnern reiche das, um die Inzidenz nach oben zu treiben.