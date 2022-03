per Mail teilen

Handy-Parker in Zweibrücken können ab heute für 15 Minuten kostenlos parken. Nach Angaben der Stadt wird so der schnelle Gang zum Bäcker oder der Apotheke möglich, ohne für die kurze Parkdauer zahlen zu müssen. Wer sein Auto länger als 15 Minuten abstelle, zahle nach wie vor den Standard-Tarif fürs Handyparken. Beispielsweise kostet eine halbe Stunde weiterhin 50 Cent. Neu ist außerdem ein Monatstarif für Handy-Parker in Zweibrücken.