Neuer Bahnhaltepunkt "Am Rosengarten" und Fahrplanwechsel

In Zweibrücken fährt am Sonntagmorgen der erste Zug an der neuen Haltestelle "Am Rosengarten" in der Nähe des Bootshauses ab. Bahnfahrende sollen durch die neue Haltestelle einfacher in die Innenstadt kommen. Mit dem Wechsel vom Sommer- zum Winterfahrplan sollen im Stundentakt die Züge auf der Strecke zwischen Pirmasens und Saarbrücken nun auch an der neuen Haltestelle in Zweibrücken "Am

Rosengarten" halten. Dadurch sei die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für die Schülerinnen und Schülern des Hofenfels Gymnasiums besser. Außerdem gäbe es für Touristen vom Rosengarten nun eine eigene Haltestelle. Auch Besucherinnen und Besucher des Freibads und des Landgestüts hätten mit der neuen Haltestelle Am Rosengarten kürzere Wege. Zusätzlich zum Bahnsteig soll im Frühjahr 2022 noch ein Vorplatz mit Fahrrad- und Autoparkplätzen gebaut werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag bietet die Deutsche Bahn außerdem eine neue Spätverbindung zwischen Saarbrücken und der Westpfalz ein. Nach Angaben des Zweckverbands können Fahrgäste dann um 23.33Uhr von Saarbrücken nach Homburg fahren und dort in eine Regionalbahn nach Kaiserslautern umsteigen. In den Wochenendnächten besteht noch ein späterer Anschluss nach Lauterecken und Pirmasens. Außerdem will die Bahn mehrere Züge in den Hauptverkehrszeiten, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Mannheim, um einen weiteren Wagen verlängern, um mehr Sitzplätze anbieten zu können. Ältere Züge sollen teilweise durch neuere ersetzt werden, die barrierefrei zugänglich und teils schneller sind.