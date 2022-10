Nach Brand in Zweibrücken - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Großbrandes in Zweibrücken. Dabei war ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war am frühen Samstagmorgen ein Pkw in der Fruchtmarktstraße in Zweibrücken in Brand geraten - die Ursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Shisha-Bar in Zweibrücken ausgebrannt

Die Flammen griffen auf ein Wohn- und Geschäftshaus über. Eine Shisha-Bar im Erdgeschoss brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sich am frühen Morgen des Samstags in der Fruchtmarktstraße aufgehalten und etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Zweibrücken unter 06332 9760 oder per Email unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.