Mitglieder einer Drogenbande vom Landgericht Zweibrücken verurteilt

Zurzeit laufen vor dem Landgericht Zweibrücken mehrere Prozesse gegen die Mitglieder einer Drogenbande. Jetzt sind vier weitere Drogenhändler verurteilt worden.

Die vier Männer müssen zwischen sechseinhalb und knapp elf Jahre in Haft. Außerdem ordnete die Kammer des Landgerichtes Zweibrücken an, dass alle in eine Entzugsklinik müssen.

Drogen für mehrere Millionen Euro in der Westpfalz verkauft

Ein Großteil der zwölfköpfigen Drogenbande ist mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Drogenbande hatte Rauschgift und Betäubungsmittel im Wert von mehreren Millionen Euro verkauft, und zwar im Raum Kaiserslautern, Zweibrücken und im Saarpfalz-Kreis.

Weil die Bande hierarchisch aufgebaut war und die Straftaten in wechselnden Besetzungen verübt worden waren, hatte das Landgericht Zweibrücken die Fälle in mehrere getrennte Verfahren aufgeteilt.

Der Drogenhandel war aufgeflogen, nachdem französische Ermittler die verschlüsselten Mobiltelefone, sogenannte Krypto-Handys, der Bandenmitglieder geknackt hatten. Daraufhin hatten Spezialeinheiten mehrere Wohnungen der Bandenmitglieder gestürmt und kiloweise Drogen gefunden.