per Mail teilen

Die Polizei ermittelt in Zweibrücken gegen einen 22-Jährigen, der am Mittwoch einen 12-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Nach Polizeiangaben sind die beiden vermutlich Halbbrüder. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter wurde in der Fußgängerzone von Zweibrücken vorläufig festgenommen. Mittlerweile sei er aber wieder auf freiem Fuß.