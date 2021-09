Mehr Richter wegen Überlastung am Landgericht

per Mail teilen

Das Justizministerium schafft neue Stellen am Landgericht Zweibrücken. Damit reagiert das Ministerium auf die momentane Belastung des Gerichts wegen eines aufwändigen Prozesses. Insgesamt würden drei zusätzliche Richterstellen geschaffen, sagte Justizminister Mertin (FDP).

Das Ministerium werde zudem mit anderen Bundesländern darüber diskutieren, ob eine Gesetzesreform anzustreben sei, damit Gerichte in Zukunft flexibler auf Überlastungen reagieren könnten, so Mertin. Der Hintergrund: das pfälzische Oberlandesgericht hatte vor etwa einem Monat beschlossen, dass drei Angeklagte in dem Verfahren wegen bandenmäßigen Drogenhandels aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Die Frist von sechs Monaten zwischen Beginn der Untersuchungshaft und dem ersten Termin der Hauptverhandlung sei verstrichen.