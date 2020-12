Vor dem Landgericht in Zweibrücken muss sich ab Mittwoch ein Mann wegen zahlreicher Straftaten in und um Zweibrücken verantworten. In mehreren Anklageschriften wird ihm vorgeworfen, von Herbst 2019 bis Sommer 2020 mehrfach Autos gestohlen zu haben und in Häuser und Wohnungen eingebrochen zu sein. Außerdem soll er ein Auto angezündet und Drogen besessen haben. Er soll auch Auto gefahren sein, ohne einen Führerschein zu besitzen. Wegen der vielen Zeugen sind für den Prozess vier Fortsetzungstermine angesetzt.